攻殻機動隊トレーディングカード未開封ボックス　絶版97限定カードダスマスターズ

絶版ボックス/限定カードダスマスターズ攻殻機動隊トレーディングカード未開封1パック10枚入1BOX15パック入全コレクション139種類草薙素子カード9枚タイトルカード9枚サブキャラクターカード9枚メカニックカード9枚オープニングカード18枚ストーリーカード72枚ナインパズルカード9枚スペシャルカード4枚スペシャルカードは8パックに1枚の割合1BOXで全コレクションは揃いません制作/総発売元株式会社バンダイ1997MADEINJAPAN絶版限定.絶滅品.当時物.年代物.新品.未使用.未開封.保存版.入手困難品 ★★入手困難品★★※シュリンク未開封の品物です※古い品物なので若干経年によるよごれなどがあります※素人自宅保管である旨、一定のご理解頂ける方にお願いします※画像でのご確認を必ずお願いします



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