ポケモンカードモミSR自引き後すぐにスリーブ、ローダーに入れ暗所にて保管しております。素人判断ですが目立った傷等はございませんが、横線ありになるので相場よりお求めやすい価格にします。あくまでもプレイ用とお考え下さい。※水濡れ、折れ対策(ローダー)をして発送致します。※すり替え等防止の為、基本返品は不可になりますのでご了承ください。