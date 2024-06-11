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商品詳細
ポケモンカードモミSR自引き後すぐにスリーブ、ローダーに入れ暗所にて保管しております。素人判断ですが目立った傷等はございませんが、横線ありになるので相場よりお求めやすい価格にします。あくまでもプレイ用とお考え下さい。※水濡れ、折れ対策(ローダー)をして発送致します。※すり替え等防止の為、基本返品は不可になりますのでご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/capitation717808.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi657347.html
http://narcologia.ru/goods/preference364738.html
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