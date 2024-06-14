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茶道具　黄瀬戸　茶碗　銘「若草」　志野流頑魯庵極め箱　C　6074
商品番号 H93579057752
商品名

茶道具　黄瀬戸　茶碗　銘「若草」　志野流頑魯庵極め箱　C　6074
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 9,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具大きさ　高さ約6㎝　幅約14.5㎝土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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