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- 総額1.6万 プロが使う マイク うた自慢（TM-J30）3本セット
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商品詳細
3本まとめて価格破壊ぜひカラオケ仲間とシェアして下さい！うた自慢（TM-J30）●サイズ（約）：幅4.8×奥行４×高さ17.3ｃｍ×重さ約210ｇ、材質：亜鉛・炭素鋼、電源：AC100V（50/60Hz）●中国製(257)1418*写真が全てです。長期保管品。返品やクレームはご遠慮願います。宜しくお願い致します(^^♪*
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