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＜セガ限定含む＞UFOキャッチャー キーリング 3色 全3点
商品番号 Q36797775933
商品名

＜セガ限定含む＞UFOキャッチャー キーリング 3色 全3点
ブランド名 セガ
特別価格 税込 2,034 円
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商品詳細

【UFOキャッチャー】2023年9＆10月獲得＊オンクレ未開封オンラインクレーンゲームで獲得し、届いた状態のままを保っています。【注意】梱包時は中身のみで、外箱はつけずにゆうパケットプラスで発送します。※届いた状態のままでの発送をご希望の場合は＋200円「らくらくメルカリ便」で承ります。初期不良に関しましては、メーカーへお問い合わせをお願いいたします。ご了承の上、ご検討くださいませ♪#おまとめ値引き対象(プロフィールに詳細記載)#ちばけんの主婦＊プライズ#ちばけんの主婦＊おもしろ【B.UFOCATCHER9Third】UFOキャッチャーリュック⑥も販売中です！#ちばけんの主婦＊おすすめ♡＜セガUFO限定＞UFOセガソニックキーリング(ピンク)【A.赤】NEWUFOキャッチャーキーリングセガ【B.青】NEWUFOキャッチャーキーリングセガ###################################キャラクターUFOキャッチャーグッズキーホルダーカラーピンクブルーレッドアミューズメント景品プライズ赤青おそろいお揃いおもしろカギ鍵ソニックニューSEGAアームは開閉可能で好きなものを掴めます♡
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