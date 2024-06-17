ポケモンカード クレイバースト　1box

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商品詳細
ポケモンカード クレイバースト1BOXシュリンクなし店頭にてシュリンクはむかれていますので、ついておりません。封入率はシュリンク付きと変わりませんので、確認のコメントはお控えください。送料削減のため箱から出しての発送になります。また、中身での評価を行う方も大変不愉快なので、ご遠慮ください。
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