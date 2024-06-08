ご覧頂きありがとうございます。商品名:ポケモンカード ハイクラスパックVSTARユニバースヨドバシ錦糸町店にて購入商品になります。シュリンクは剥がされています。他のサイトでも出品している為予告無しに終了する場合がございます。ご了承下さい。宜しくお願い致します。#ポケモンカードゲーム #VSTARユニバース#ポケモン#Pokémon#ポケモンカードゲームVSTARユニバース#ポケモンカードブイスター