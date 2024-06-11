藤牧京介 アクリルスタンド

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商品詳細
INIポップアップストアアクリルスタンド アクスタ藤牧京介未開封品です購入後自宅にて保管しておりました。外袋にシワが入っておりますが、開封してはないので本体に傷はありません。神経質な方は購入をご遠慮ください。
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