原画/アクリル画/art/アート/絵画/現代アート/抽象画/額装あり/送料無料

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商品詳細
【作者名】idogaeru【作品名】憧憬【サイズ】2Lサイズ/H178×W127（mm)【フレーム】H203×W154（mm）【技法】自作キャンバス、アクリルガッシュ【制作年】2023年※原画、裏サイン有り※フレームは壁掛け、立てかけどちらでも使えます。飾りやすい2Lサイズの原画作品です。近くで観ることで絵の具の重なりによって生まれた凹凸など原画ならではの奥深さを体験していただくことも出来ます。#原画#アート#抽象画#ポップアート#現代アート#idogaeru#絵画#原画作品#アクリル画＃美術#芸術#アートコレクター#現代美術#動物画#contemporaryart#コンテンポラリーアート
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