掛軸　米重忠夫　妙義湖　共箱付き　掛け軸　骨董品

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商品詳細
掛軸 米重忠夫 妙義湖 共箱付き肉筆（人が書いたもの）絹本米重忠夫 真作保証品【状態】USED 概ね良好です。薄いシミがありました（目立ちません）（状態は画像でよくお確かめください）【サイズ】たて１３８ｃｍ よこ７０ｃｍ220405 Ｍ Ｓ３５ 掛軸 米重忠夫 妙義湖 共箱付きにこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/reboot205636.html
http://narcologia.ru/goods/mythic378435.html
http://narcologia.ru/goods/slide533887.html
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