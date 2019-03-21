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掛軸　米重忠夫　妙義湖　共箱付き　掛け軸　骨董品
商品番号 H24511477053
商品名

掛軸　米重忠夫　妙義湖　共箱付き　掛け軸　骨董品
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛軸　米重忠夫　妙義湖　共箱付き肉筆（人が書いたもの）絹本米重忠夫　真作保証品【状態】USED　概ね良好です。薄いシミがありました（目立ちません）（状態は画像でよくお確かめください）【サイズ】たて１３８ｃｍ　　よこ７０ｃｍ220405　Ｍ　Ｓ３５　掛軸　米重忠夫　妙義湖　共箱付きにこるんのふりま骨董品（掛け軸　掛軸　茶碗　ぐい呑み　ぐい飲み　硯　仏像　油彩　油絵　等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
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