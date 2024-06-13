藤井風HEHN レコTシャツMサイズ　新品

人気ソロアーティスト···藤井風ご覧下さりありがとうございます。昨年10月にパナソニックスタジアムで開催されたライブ会場で購入しました。着用機会がなく自宅保管しておりました。お探しの方、いかがでしょうか。グッズ種類···Tシャツ



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