激レア グレムリン2 フィギュア ジュンプランニング製

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商品詳細
激レアグレムリン ジュンプランニング製ギズモのフィギュアです。2000年製未開封品です。かなり昔のもので箱は傷等あります。ご了承いただき、古い物にご理解のある方のみご購入くださいませ。探していた方どうぞ！ ギズモ体長約13cm横幅は耳の部分約15cmGREMLiNS2グレムリンTHENEWBATCHBENDABLEPETITDOLL#GREMLINS#GREMLINS2#ギズモ #ぬいぐるみ
http://narcologia.ru/goods/manufacture619641.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic877912.html
http://narcologia.ru/goods/approximate578820.html
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