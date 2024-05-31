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ポピー、オモダカ、オルティガsrセット
商品番号 U78598011551
商品名

ポピー、オモダカ、オルティガsrセット
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)ポケモンカード黒煙の支配者オモダカsrポピーsrオルティガsrのセットになります。おまけでボウルタウンurつけます。パック開封後直ぐスリーブに入れて保管しております。状態面に関しては写真での判断をお願い致します。発送時には折れ、濡れ防止実施して発送します。すり替え防止のため返品不可とさせていただきます。
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