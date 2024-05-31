ポピー、オモダカ、オルティガsrセット

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商品詳細
ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)ポケモンカード黒煙の支配者オモダカsrポピーsrオルティガsrのセットになります。おまけでボウルタウンurつけます。パック開封後直ぐスリーブに入れて保管しております。状態面に関しては写真での判断をお願い致します。発送時には折れ、濡れ防止実施して発送します。すり替え防止のため返品不可とさせていただきます。
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