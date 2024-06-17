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- Tooコピックマーカー (クラシック) 38色＋おまけコピックスケッチ1色
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商品詳細
即購入可能バラ売り可能翌日発送コピックマーカー、おまけコピックスケッチの計39色日本製ほとんど使用していません品質の良いメーカーの為購入してから年数が経ちますが液漏れ、ペン先の劣化もほぼありませんケースは付きませんケース(やや擦れあり)も合わせてお求めの場合発送方法が変わるため+1000円ですバラ売りも可能ですが送料分割高になりますカラーでの値段差はございません最安値の発送方法を利用するため５本まで普通郵便、６本からメルカリ便です送料込み１本420円２本710円３本1020円４本1310円５本1600円…❌は売り切れコピッククラシック絵画漫画イラスト画材
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