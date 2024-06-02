【PSA10】ウェーニバル　sar

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商品詳細
PSA鑑定品こちらは私自身で鑑定に出したものです。◆商品状態◆PSA10GEMMINTPSA専用ケースにて暗所にて保管美品のものを提出するようにしておりますが、あくまでPSAという鑑定機関の基準であり、PSA9/10評価でも小さなキズ、凹み、ホロかけ、白欠け等ある場合がございます。他サイトでも出品しております。売り切れの際はご了承ください。防水のうえプチプチにくるみ発送します。珍しいPSAも出品しております。ぜひご覧ください。#親ヤドPSA以下検索用PokemonCardPikachuCharizardUmbreonJapaneseLugiaMewEevee美品未開封ピカチュウポケモンカードひかる クリスタルタイプ ミュウ セレビィミュウツーBGS
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