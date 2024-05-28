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- 【最終価格、レア】ドラゴンクエストソフビ、フィギュア５点セット
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商品詳細
自宅で数年間飾っていました。比較的綺麗だと思います。#ドラゴンクエスト#メタルキング#はぐれメタル#メタルスライム#スライム#ゴーレム#ソフビ#フィギュアレアものばかりです。自宅保管をご理解の程よろしくお願いします。
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