【最終価格、レア】ドラゴンクエストソフビ、フィギュア５点セット

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自宅で数年間飾っていました。比較的綺麗だと思います。#ドラゴンクエスト#メタルキング#はぐれメタル#メタルスライム#スライム#ゴーレム#ソフビ#フィギュアレアものばかりです。自宅保管をご理解の程よろしくお願いします。