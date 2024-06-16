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- Edwards E-LW-135M ikuo【ソフトケース付き】
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商品詳細
ベーシストのikuoさんモデルです。ロータリーがついているので、スラップがしやすいです。アクティブベースなので、9V電池が必要です。結構長い期間使用しておりました。ヘッドやボディに傷が多いですので、定価より大きく値下げしております。数々のライブで使用した思い入れが深いベースですが、引越しを機に新たに使っていただける方にお譲りしたく思います。よろしくお願いいたします。ESPソフトケース付きでの販売です。定価￥148500です。BODYAlderNECKHardMaple3PieceFINGERBOARDMaple,21fretsRADIUS240RSCALE889mmNUTBone(46mm)INLAYDotCONSTRUCTIONBolt-on(6-Bolts)TUNERGOTOHGB707EBRIDGEGOTOH404SJ-5PICKUPS(Neck)SeymourDuncanSMB-5D,(Bridge)SeymourDuncanSMB-5DPARTSCOLORChromeCONTROLSMasterVolume,TogglePUSelector,PUVariationSwitch,2BandEQ(KH-1)
http://narcologia.ru/goods/composite347054.html
http://narcologia.ru/goods/browse643791.html
http://narcologia.ru/goods/enquire50089.html
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