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商品詳細
真塗の茶箱でございます。茶箱の内部に保管上のスレがございますが、目立つものではございません。振出の蓋には経年の劣化が見られますが、その他は、綺麗な状態でございます。お仕覆は、紅牙瑞錦でございます。外箱は、イタミがございます。よろしくお願いします。
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