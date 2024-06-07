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茶道具　真塗茶箱
商品番号 G63543171175
商品名

茶道具　真塗茶箱
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 15,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

真塗の茶箱でございます。茶箱の内部に保管上のスレがございますが、目立つものではございません。振出の蓋には経年の劣化が見られますが、その他は、綺麗な状態でございます。お仕覆は、紅牙瑞錦でございます。外箱は、イタミがございます。よろしくお願いします。
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