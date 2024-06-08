絵巻物　　夏目漱石　　草枕絵巻物　　1ー3巻　共箱　解説書　草枕本

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絵巻物夏目漱石草枕絵巻物１一3巻解説書付草枕本付共箱 桐箱入昭和61年岩波文庫出版３５０部の内 ７４番定価160000円で販売便利堂撮影の為に２巻の一部を写真に載せました夏目漱石は絵師でもありました旅に出会えた風景を巻き物にした此の品は色使いの鮮やかさに改めてびっくりしました綺麗な状態です箱寸法３１×１９×９㎝多少のお値下げします宜しくお願いいたします