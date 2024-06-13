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PICKERING SHURE SC35C + vestax ヘッドシェル
商品番号 V90150635450
商品名

PICKERING SHURE SC35C + vestax ヘッドシェル
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SHURESC35Cは針が曲がってますが、SL-1200シリーズで音出確認済みです。精密な調査は出来ておりません。中古品の為、ご理解頂ける方のみご購入下さい。専用販売、返品は受け付けておりません。おまけでvestaxヘッドシェルをつけます。動作未確認です。#ピカリング#ヘッドシェル#shure#SC35C#ss35c#vestax#べスタックスdjターンテーブルレコードレコード針シュアベスタ
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