PICKERING SHURE SC35C + vestax ヘッドシェル

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商品詳細
SHURESC35Cは針が曲がってますが、SL-1200シリーズで音出確認済みです。精密な調査は出来ておりません。中古品の為、ご理解頂ける方のみご購入下さい。専用販売、返品は受け付けておりません。おまけでvestaxヘッドシェルをつけます。動作未確認です。#ピカリング#ヘッドシェル#shure#SC35C#ss35c#vestax#べスタックスdjターンテーブルレコードレコード針シュアベスタ
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SHURE SC35C MMカートリッジ / 針付き / ヘッドシェル:PICKERING ...
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