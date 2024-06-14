

PSA9 カツラのウインディ 旧裏面 ジム拡張第2弾闇からの挑戦 ポケモンカード PSA9 カツラのウインディ 旧裏面 ジム拡張第2弾闇からの挑戦 ポケモンカード



PSA9 カツラのウインディ 旧裏面 ジム拡張第2弾闇からの挑戦 ポケモンカード PSA9 カツラのウインディ 旧裏面 ジム拡張第2弾闇からの挑戦 ポケモンカード



PSA9 カツラのウインディ 旧裏面 ジム拡張第2弾闇からの挑戦 ポケモンカード PSA9 カツラのウインディ 旧裏面 ジム拡張第2弾闇からの挑戦 ポケモンカード



PSA9 カツラのウインディ 旧裏面 ジム拡張第2弾闇からの挑戦 ポケモンカード PSA9 カツラのウインディ 旧裏面 ジム拡張第2弾闇からの挑戦 ポケモンカード



PSA9 カツラのウインディ 旧裏面 ジム拡張第2弾闇からの挑戦 ポケモンカード PSA9 カツラのウインディ 旧裏面 ジム拡張第2弾闇からの挑戦 ポケモンカード



PSA9 カツラのウインディ 旧裏面 ジム拡張第2弾闇からの挑戦 ポケモンカード PSA9 カツラのウインディ 旧裏面 ジム拡張第2弾闇からの挑戦 ポケモンカード



PSA9 カツラのウインディ 旧裏面 ジム拡張第2弾闇からの挑戦 ポケモンカード PSA9 カツラのウインディ 旧裏面 ジム拡張第2弾闇からの挑戦 ポケモンカード



PSA9 カツラのウインディ 旧裏面 ジム拡張第2弾闇からの挑戦 ポケモンカード PSA9 カツラのウインディ 旧裏面 ジム拡張第2弾闇からの挑戦 ポケモンカード



PSA9 カツラのウインディ 旧裏面 ジム拡張第2弾闇からの挑戦 ポケモンカード PSA9 カツラのウインディ 旧裏面 ジム拡張第2弾闇からの挑戦 ポケモンカード



PSA9 カツラのウインディ 旧裏面 ジム拡張第2弾闇からの挑戦 ポケモンカード PSA9 カツラのウインディ 旧裏面 ジム拡張第2弾闇からの挑戦 ポケモンカード



PSA9 カツラのウインディ 旧裏面 ジム拡張第2弾闇からの挑戦 ポケモンカード PSA9 カツラのウインディ 旧裏面 ジム拡張第2弾闇からの挑戦 ポケモンカード



PSA9 カツラのウインディ 旧裏面 ジム拡張第2弾闇からの挑戦 ポケモンカード PSA9 カツラのウインディ 旧裏面 ジム拡張第2弾闇からの挑戦 ポケモンカード



PSA9 カツラのウインディ 旧裏面 ジム拡張第2弾闇からの挑戦 ポケモンカード PSA9 カツラのウインディ 旧裏面 ジム拡張第2弾闇からの挑戦 ポケモンカード



PSA9 カツラのウインディ 旧裏面 ジム拡張第2弾闇からの挑戦 ポケモンカード PSA9 カツラのウインディ 旧裏面 ジム拡張第2弾闇からの挑戦 ポケモンカード



PSA9 カツラのウインディ 旧裏面 ジム拡張第2弾闇からの挑戦 ポケモンカード PSA9 カツラのウインディ 旧裏面 ジム拡張第2弾闇からの挑戦 ポケモンカード

私自身がPSA日本支社に提出した正規品・ワンオーナー品です。画像の鑑定番号の品をPSAケースに入ったままお送りします。商品状態について、写真撮影後クリスタルパックに入れて大切に暗所保管しています。PSA10、9評価でも小さなキズ、凹み、ホロ欠け、白欠け等が見られる場合がございます。トラブル防止のため、必ず画像やPSA鑑定結果を十分ご確認いただいた上でのご判断をお願いします。すり替え防止のため、商品お届け後の返品・交換は承りかねますのでご了承ください。状態の詳細を確認したい場合やご不明な点がある場合はコメント欄にてお気軽にご連絡ください。可能な限り対応いたします。配送について、チャック付袋に封入のうえ段ボールで梱包し、水濡れ・ケース割れ対策いたします。即購入OK、基本24時間以内に発送いたします。万が一遅くなる場合等は事前にご連絡いたします。（検索用）ポケカポケモンカードゲームPokemonCardGameシングルカードプロモプロモカード新品未開封鑑定品PSA10PSA鑑定BGSCGCARS送料無料ハートゴールドソウルシルバー金銀ADVグレート色違い1edVmaxクライマックスVstarユニバースシャイニースターVレジェンドLEGEND151旧裏面初版初期マークなし極美品完美品GEM-MINTMINTN-MrareholotrainerRRRRRSRHRURVmaxSAVSAexsarsaVstar