現品⭐︎大谷翔平サイクルヒット　ボブルヘッド

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大谷翔平バブルヘッド人形ボブルヘッド非売品バットはネジで付けるより接着剤等で付けるという事をメーカーは推奨しているようです。エンジェルス所属大谷翔平選手の日本人初のメジャーリーグでサイクルヒット達成を記念して、2021年7月16日にエンジェルス・スタジアムで来場観戦者に配布された、ボブルヘッド（首振り）人形です。撮影の後、すぐに箱にしまって保管しています。海外製品でハンドメイドのため、色塗りやつくりが荒いですが、ご了承ください。球場でしか配られなかった、大変貴重な品です。自宅保管の海外製品にご理解いただける方に。