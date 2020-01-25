Technics SL1200-MK3D

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商品詳細
種類···DJミキサーTechnicsSL-1200MK3D数年前まで使っていた物をクローゼットにて保管していました。通電確認のみ行っておりますが、ジャンク品扱いで了承いただける方のみの購入でお願いいたします。インシュレーター(足)が１つ取れていて、ピッチフェーダーの調子も悪いかとおもいます。状態は写真で確認下さい種類···ターンテーブル
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