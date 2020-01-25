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Technics SL1200-MK3D
商品番号 N23311678954
商品名

Technics SL1200-MK3D
ブランド名 テクニクス
特別価格 税込 11,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···DJミキサーTechnicsSL-1200MK3D数年前まで使っていた物をクローゼットにて保管していました。通電確認のみ行っておりますが、ジャンク品扱いで了承いただける方のみの購入でお願いいたします。インシュレーター(足)が１つ取れていて、ピッチフェーダーの調子も悪いかとおもいます。状態は写真で確認下さい種類···ターンテーブル
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