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中国　龍泉窯　青磁　神獣人物花入　花器　N　5432
商品番号 D40353776769
商品名

中国　龍泉窯　青磁　神獣人物花入　花器　N　5432
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 7,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約19cm　幅約12cm×6.5cm　口外径約2.2cm　重さ約462g口部分に欠けている箇所が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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中国　龍泉窯　青磁　神獣人物花入　花器　N　5432
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