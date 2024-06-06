中国　龍泉窯　青磁　神獣人物花入　花器　N　5432

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大きさ 高さ約19cm 幅約12cm×6.5cm 口外径約2.2cm 重さ約462g口部分に欠けている箇所が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。