（82）★有田焼喜兵衞窯★古伊万里写吹き墨鷺絵茶碗木箱入り★ 破魔オマケ付き★

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（114）★有田焼★喜兵衛窯★古伊万里手内祥瑞絵平茶碗★破魔オマケ付き★ （114）★有田焼★喜兵衛窯★古伊万里手内祥瑞絵平茶碗★破魔オマケ付き★



348）☆有田焼☆喜兵衛窯☆古伊万里手南天絵茶碗☆破魔オマケ付き ... 348）☆有田焼☆喜兵衛窯☆古伊万里手南天絵茶碗☆破魔オマケ付き ...



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ご覧頂きましてありがとうございます(*^▽^)/★*☆★有田焼、喜兵衞窯古伊万里写し吹き墨鷺絵茶碗木箱入りです。★有田焼喜兵衛窯で1つずつ手造りされたお茶碗です。製造過程に出来た焼きむらが多少ございます。★吹き墨に鷺絵が渋い一品です。★サイズは直接約13cm高さ約7.5cm木箱入りです。★小売価格￥20000を￥7500でいかがでしょうか。★陶器の茶碗でうっすらと貫入が有り使いこむほどにお茶がしみ味が出る茶碗です。茶道具としてまた飯碗にもお使い頂けます。★お手数ですがプロフィール必読お願い致しますm(__)m#茶道具#抹茶碗#食器#小丼#平小鉢#飯碗#有田焼#唐津焼#茶器#茶道#床の間#茶室#工芸品#飯碗#骨董#抹茶茶碗#抹茶#古美術#美術品#器 #喜兵衛窯#鷺絵#吹き墨#木箱 #共箱