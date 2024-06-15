Pionnerパイオニア　CDプレイヤー　CDJ-200

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商品詳細
パイオニアのCDJ-200です当方機材の使用法がわからないので詳細は不明ですが通電、CDの読み込みは確認いたしましたCDの出し入れもスムーズですそれ以外は未確認ですので現状品として出品いたしますのでご理解のうえご購入ください出品は本体、電源ケーブルになります
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