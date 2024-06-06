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週末限定値下げ★MONO (モノ) アコースティックギター ギグバッグ　ケース
商品番号 R89970624352
商品名

週末限定値下げ★MONO (モノ) アコースティックギター ギグバッグ　ケース
ブランド名 モノ
特別価格 税込 5,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MONOM80-AD10年程使用せず保管していました。未使用ですが、長期保管に伴い一部素材の劣化があるため、未使用に近いとしています。写真8枚目、購入時から少し右に傾きがあります。写真9、10枚目の通り、ケース縁のラバー素材に亀裂が入っています。プチプチに包んで発送します。らくらくメルカリ便に180\u0026200サイズが追加されたため、匿名配送可能となりました。#アコースティックギター#ドレッドノート#アコギ#ケース#mono#モノ#M80AD#ギター#ギグバッグ#セミハードケース#ギターケース
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