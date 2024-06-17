コッポラオリジナルアート作品　黒人絵画　『ＨＡＢＯＲＩ』カラフルアート　オシャレ

こんにちは(^_^)コッポラです！ご覧頂きまして誠に有り難うございます！無断転写防止の為sample文字を入れておりますが現物は入っていない状態でお渡しさせて頂きます(^^)コッポラオリジナルアート作品『HABORI』外国語で、こんにちは！と言う意味です(^^)インパクトあるオシャレカッコイィーデザインにしてみました(^^)お部屋のインテリアとして飾って頂けましたら嬉しいです(^^)！！！オリジナルアート作品作品は自作の絵を元にPCを使ってデザインしましたオリジナルアート作品です！A4サイズ(縦210mm×横297mm)の作品ですA4サイズのブラック系額縁に入れてお渡しさせて頂きます(^^)A3サイズ希望の方はコメント下さい！＋1500円でサイズ変更させて頂きます(^_^)お値段交渉も承りますお気軽にコメントもお待ち致しております(^ー^)スムーズにお取引が出来ます様心がけていますのでどうぞ宜しくお願い致します(^ー^)コッポラ♪#オリジナルアート作品#コッポラアート作品展#リトグラフ#シルクスクリーン#シリアルナンバー#オシャレ#インテリア#サイン入り#岡本太郎#ピカソ#草間彌生#水森亜土#ジミー大西#村上淳#ラッセン#山下清#棟方志功#絵画#油絵#油彩#版画#額縁#額装#額絵画の種類...その他形式...額縁入り主題...人物・肖像主な画材...その他



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