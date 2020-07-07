レア MONSTER THE WOLF MAN フィギュア 1998年 元箱

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商品No：39742【商品詳細】メーカー /UNIVERSALSTUDIOMONSTER型番 /THEWOLFMAN年式 /1998年付属品 / 元箱ランク /B/通常レベルの使用感有り(小傷汚れ在→写真参考)UNIVERSALSTUDIOMONSTER、THEWOLFMANのフィギュアでございます！お店やお部屋のディスプレイとしてお勧めしております！付属品に、元箱があります！一押しのオススメ商品でございます！※関東関西以外の方は別途プラス料金がかかりますので、ご購入前にお問い合わせ下さいませ！是非、この機会にどうぞ！！フィギュアを愛し、情熱ある方のお手元に置いて頂ければ嬉しく思います。