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レア MONSTER THE WOLF MAN フィギュア 1998年 元箱
商品番号 P28750100736
商品名

レア MONSTER THE WOLF MAN フィギュア 1998年 元箱
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品No：39742【商品詳細】メーカー　/UNIVERSALSTUDIOMONSTER型番　/THEWOLFMAN年式　/1998年付属品　/　元箱ランク　/B/通常レベルの使用感有り(小傷汚れ在→写真参考)UNIVERSALSTUDIOMONSTER、THEWOLFMANのフィギュアでございます！お店やお部屋のディスプレイとしてお勧めしております！付属品に、元箱があります！一押しのオススメ商品でございます！※関東関西以外の方は別途プラス料金がかかりますので、ご購入前にお問い合わせ下さいませ！是非、この機会にどうぞ！！フィギュアを愛し、情熱ある方のお手元に置いて頂ければ嬉しく思います。
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