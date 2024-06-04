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サントリー 山崎 １２年
商品番号 V17625960315
商品名

サントリー 山崎 １２年
ブランド名 サントリー
特別価格 税込 17,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます。サントリーシングルモルトウイスキー山崎12年です。２本セットです。１本は100周年記念ラベルです。蒸留所・銘柄···山崎熟成期間···12年アルコール度数···43度容量···700ml正規取扱店で購入しました。自宅保管品となります。ご理解頂ける方ご検討よろしくお願い致します。※すり替え防止の為、購入後の返品はご遠慮下さい。#サントリー#SUNTORY#ウイスキー#シングルモルト#12年#山崎
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