★メダカ飼育ケース2個 黒５６L オーバーフローめだか容器産卵撮影ビオトープcl

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新商品 メダカ飼育ケース初心者からプロの方まで愛用していただきありがとうございます！メダカ、金魚、など熱帯魚に最適な容器です。室内飼育やビオトープにぜひ！！大雨でもメダカがあふれる心配なし！！★おひさまめだかの商品一覧チェク！‼️★↓↓↓↓↓↓フォローもぜひ‼️#おひさまめだか出品一覧★値引き不可★送料無料★約１Lあたり1匹がおすすめです。(メダカの場合)★オーバーフロー加工済み★塩ビパイプ使用。ゴムパッキン１つ水漏れ防止のために入れています。内側につけてお使いください。★ポイント塩ビ管を斜めにすることで大雨の時にメダカが流れるのを防ぐことが出来ます。★パイプは濃い群青色、ネット・結束バンド・ゴムパッキンは黒色です★２枚目以降の写真は内容が共通しているためイメージを掲載しています。★未使用新品ですが、水洗いやシールはがし後など、初期作業上多少の小傷・スレ跡・色ムラ・水跡がある場合があります。ご注意お願いします。★数ミリ程度の加工誤差がある場合があります。★水道水で洗浄して発送しますが念のため一度水で軽く洗い利用をお願いします。★発送参考画像の通りプチプチで全体を包んで発送します。容器の内側にパッキンで挟んでパイプを手で絞めて取り付けて下さい。★塩ビの位置などはハンドメイドため微妙に変わる可能性があります。基本的には画像と同じです。注意※必ず下記の説明を全てお読み頂き、ご納得の上で購入お願い致します。※オーダーメイドはお受けしておりません。めだかミジンコタマミジンコオオミジンコ金魚らんちゅうゾウリムシワムシ越冬青水緑水グリーンウォーターPSBバクテリア光合成細菌ミドリムシ熱帯魚アクアリウム用品ゾウリムシPSBタマミジンコミジンコミドリムシめだか稚魚針子金魚らんちゅうベタビーシュリンプアクアリウム水質浄化水槽家庭菜園多肉植物熱帯魚にぜひどうぞ