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ニャンダボール2×3個・ニュートロナチュラルチョイス子猫用 500gセット
商品番号 B57210474048
商品名

ニャンダボール2×3個・ニュートロナチュラルチョイス子猫用 500gセット
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 1,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

賞味期限・セット内容・ニュートロナチュラルチョイス室内猫用キトンチキン500g2024年2月5日以降・ニャンダボール2灰色:ねずみ、黄色:すず虫、緑:カエル新品未使用品未開封品包装はせずに、専用箱にて発送致します。こちらの商品は値下げは出来かねます。他サイトにも出品しておりますので、そちらが先に購入された場合、ご購入後でもキャンセルさせて頂くことがございます。ご了承ください。可能な限り、24時間以内に発送致します。
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