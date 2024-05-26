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商品詳細
子犬ではなくなってしまったので出品します。リッチインチキン（幼犬用）離乳期〜12ヶ月内容量800g/3kg鶏肉を主な原材料とし、成長期の骨格形成に重要な、関節や筋肉などの成長をうながすコンドロイチン・グルコサミン・カルシウム・リンを配合。良質なタンパク質と脂質の栄養バランスに配慮して成長と健康をサポートします。原材料鶏肉、米、トウモロコシ、鶏脂、ビートパルプ、ビール酵母、コーングルテンミール、タンパク加水分解物、オーツ麦、乾燥卵、サーモン、サーモンオイル、ミネラル類、マンナンオリゴ糖(MOS)、キシロオリコ喜(XOS)、ユッカシジゲラ、スピルリナ原末エキナセア、オレガノ、こんにく、加水分解甲殻類（グルコサミン源）、加水分解軟骨（コンドロイチン源）
http://narcologia.ru/goods/waveform215217.html
http://narcologia.ru/goods/update179595.html
http://narcologia.ru/goods/moped604968.html
ELMO リッチ イン チキン（幼犬用）
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