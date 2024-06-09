専用GEX セーフカバーヒーター ナビパック 160 3個セット

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本物◇ 一貫堂 大阪府茨木市ヒーター類 ジェックス セーフカバーナビ ...

新品未使用です。予備のために保管していましたが使う予定がなくなったので出品します。3個セットです。他にも出品しているので売れた場合は取り消します。よろしくお願いいたします。用品の種類···水槽用ヒーター観賞魚の種類···熱帯魚