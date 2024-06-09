ペット　防寒　コージーペット　英国　大型用　格安

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商品詳細
コージーペットの服です。イギリスらしいチェックがなんともリッチ感です。首周りだけで、胴はベルトで締めます。首周りには調整はありませんので、かぶるタイプです首周50丈50
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http://narcologia.ru/goods/rejuvenate75848.html
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