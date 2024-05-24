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カナガン キャットフード チキン 1.5kg
商品番号 P37309879347
商品名

カナガン キャットフード チキン 1.5kg
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 1,780 円
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商品詳細

フードの切り替えのため、食べてくれる猫ちゃんいたらどうぞ♪賞味期限:2024/3/10カナガンキャットフードチキン1_5kg#カナガンキャットフードチキン1_5kgフードの種類···総合栄養食ペットの種類···猫フードの特徴···ドライタイプ
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