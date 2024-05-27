USA 80s USA製 総柄シャツ オールド エスニック レトロ 半袖

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(他サイトでも出品予定ですので、購入前にご連絡いただけると幸いです）sh●157USA古着80'sUSA製総柄シャツLオールドヴィンテージアメリカ古着柄シャツ●商品名（ブランド）・・・シャツ●商品説明・・・アメリカ買い付け品になります。80年代頃の淡いペイルトーンカラーの肩を落としてゆったり着ていただけるシルエットの総柄のシャツです。madeinUSAです。総柄にベースの生地の色もボーダーになっています。素材はコットン50%、ポリエステル50%です。ワイドめでゆったりしたシルエット・サイズ感ですので、男性の方でも着ていただけるサイズ感かと思います。●状態・・・USEDになりますが、丁寧に着られていた感じで、着用感もそれほど見られず、目立つ汚れやダメージなどはなく、USEDを着られる方でしたら問題なく着ていただける、綺麗な状態だと思います。●表記サイズ・・・USAL●実寸・・・肩幅・・・56.5 身幅・・・54.5（脇下5cm程度の所） 丈・・・70.5 （襟の付け根～裾）（/のあるものは 前/後） 袖丈・・・26（平置(平置きでの採寸になります。単位はcmです。多少の誤差があるかもしれませんのでご了承ください。）その他のシャツ・・・#porco_sh★ヴィンテージ・used品になりますので、年代による経年や、検品はしっかり行っているつもりでも、細かなダメージや汚れの見落としがあるかもしれませんので、used古着だということをご理解いただける方のご購入をよろしくお願いします。 また、撮影時の光の加減やスマホ・PCの画面設定の違いにより写真の色合いが違って見えてしまう可能性があるかもしれません。 上記及びプロフィール欄の記載内容を踏まえ、神経質な方はご購入をお控えください。#vintage#ヴィンテージ#old#オールド#70年代#80年代#90年代#70's#80's#90's#古着男子#フルダン#古着女子#フルジョ#ビンテージ#シャツ#総柄#柄シャツ#ボタニカル#アースカラー