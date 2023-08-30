LACOSTE ラコステ　ポロシャツ ノースリーブワンピース 38サイズ

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即購入OKです！！綿100%！！●サイズ：タグ表記サイズ［平置き］肩幅32cm身幅46cm着丈93cm裾幅73cm素人の寸法ですので若干の誤差はご了承下さい●素材写真をご確認ください●状態使用感あり 色褪せありですがまだまだお使いできると思いますほつれはなく 汚れがあります(１０枚目をご確認ください)必ず 写真をご確認の上 自宅保管 中古品ということをご理解いただけた方でお願いします！