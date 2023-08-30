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LACOSTE ラコステ　ポロシャツ ノースリーブワンピース 38サイズ
商品番号 H33375100162
商品名

LACOSTE ラコステ　ポロシャツ ノースリーブワンピース 38サイズ
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 1,959 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OKです！！綿100%！！●サイズ：タグ表記サイズ［平置き］肩幅32cm身幅46cm着丈93cm裾幅73cm素人の寸法ですので若干の誤差はご了承下さい●素材写真をご確認ください●状態使用感あり　色褪せありですがまだまだお使いできると思いますほつれはなく　汚れがあります(１０枚目をご確認ください)必ず　写真をご確認の上　自宅保管　中古品ということをご理解いただけた方でお願いします！
http://narcologia.ru/goods/peroration31915.html
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