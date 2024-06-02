希少✨ヴィヴィアンウエストウッド ハンドバッグ バケツ型 オーブロゴ 巾着 茶

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⚪︎アイテムヴィヴィアンウエストウッドVivienneWestwoodハンドバッグバケツ型縦長巾着⚪︎購入元大手ブランド買取店AACD加盟店ストアのオークション(鑑定済み)正規取扱店にて購入の確実正規品です！⚪︎サイズタテ26cmヨコ22.5cmマチ16cm平置き実寸。着画はお断りいたします。⚪︎状態特に目立った傷や汚れもなくまだまだ長くご使用いただけるかと思います♪⚪︎カラーブラウン茶⚪︎素材レザー革⚪︎配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入の前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。#メイプルの古着屋↑こちらのタグでメイプルの出品を見ることができます✨