レオパードバック、本日限定値下！

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商品詳細
素材...綿(キャンバス/帆布)持ち手に少し使用感あります。Mサイズになります。気になる事はコメントください。またスムーズなお取り引き宜しくお願いいたしますm(__)m受取日が遅くなるのに連絡もない方が多くきちんとお取り引きできる方のみ宜しくお願いいたしますm(__)m値下不可
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