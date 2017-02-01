  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
美品レアデザイン　イヴサンローラン　イヤリング　YSL ハート　ラインストーン
商品番号 V79974516326
商品名

美品レアデザイン　イヴサンローラン　イヤリング　YSL ハート　ラインストーン
ブランド名 イヴサンローラン
特別価格 税込 14,895 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

イヴ　サンローランイブサンローランヴィンテージ　オールド　ビンテージYSLマーク　YSLロゴ　ハートシルバーカラー　ラインストーン付の　イヤリングレディース　ですこちらのデザインのブローチはたまに見かけますがシルバーカラーのイヤリングはかなり珍しいと思います同じデザインのゴールドカラーとお色違いのレアなシルバーカラーの物やカサンドラロゴ　のブローチも出品していますYSL部分トップ縦横約23✖️21mm多少の誤差はご了承下さい30年位前に海外の正規店で購入しました着用少なめです多少のスレなどの使用感はありますが画像の様に着用の際に目立つダメージや不具合等無くはなく全体的に輝きもありキレイで長くお使い頂けると思います購入当時も販売数が少なく今では完全廃盤モデルでヴィンテージショップでも滅多に出回らない入手困難の高級感のあるイヤリングですお探しだった方はこの機会に是非‼︎丁寧に梱包してメルカリ便でお送り致しますヴィンテージの品である事をご理解の上ご購入お願い致しますご質問等ありましたらお気軽にご連絡ください♪メンズのセリーヌ　イヴサンローランクリスチャンディオール　ジバンシーなどのメンズ　ビンテージスーツ　セットアップ　ドレスシャツ　スラックス　パンツ　コート　ネクタイ　カフス　ベルト　Tシャツデニム　ネックレス　小物などを出品しています是非ご覧くださいこちら↓↓↓#あやのメンズヴィンテージ他にもディオールのトロッター　CDロゴ　セリーヌ　CELINEの　レディース馬車金具　ブラゾン　マカダム　トリオンフ　のネックレス　チョーカー　ブレスレット　ベルト　ブローチ　バッジハンドバッグ　ショルダーバッグ　ミニボストンバッグ　トートバッグ　なども出品しています是非ご覧くださいこちら↓↓↓#あやのディオールセリーヌ
http://narcologia.ru/goods/peroration241315.html
http://narcologia.ru/goods/protein442434.html
http://narcologia.ru/goods/tenet488263.html
美品レアデザイン　イヴサンローラン　イヤリング　YSL ハート　ラインストーン
[USED/中古]YVES SAINT LAURENT イヴ・サンローラン イヤリング ロゴ ラインストーン ハート ゴールド 中古 tdc-000254-4d | フリマアプリ ラクマ
美品レアデザイン　イヴサンローラン　イヤリング　YSL ハート　ラインストーン
Saint Laurent - [USED/中古]YVES SAINT LAURENT イヴ・サンローラン ...
美品レアデザイン　イヴサンローラン　イヤリング　YSL ハート　ラインストーン
廃盤 レア イヴサンローラン イヤリング YSL ラインストーン カサンドラ-
美品レアデザイン　イヴサンローラン　イヤリング　YSL ハート　ラインストーン
中古・古着通販】Yves Saint Laurent (イヴサンローラン) ハート ...
美品レアデザイン　イヴサンローラン　イヤリング　YSL ハート　ラインストーン
YVES SAINT LAURENT
美品レアデザイン　イヴサンローラン　イヤリング　YSL ハート　ラインストーン
送料込 イブサンローラン ネックレス 8410 ヴィンテージ 発送 ストーン ...
美品レアデザイン　イヴサンローラン　イヤリング　YSL ハート　ラインストーン
Saint Laurent イヴサンローラン ロゴ ハート ラインストーン ...
美品レアデザイン　イヴサンローラン　イヤリング　YSL ハート　ラインストーン
YVES SAINT LAURENT
美品レアデザイン　イヴサンローラン　イヤリング　YSL ハート　ラインストーン
【名東】【YSL】イヴサンローラン イヤリング ヴィンテージ オールド レディース ラインストーン アクセサリー ゴールド【中古】
美品レアデザイン　イヴサンローラン　イヤリング　YSL ハート　ラインストーン
サンローラン イヤリングの通販 100点以上 | Saint Laurentの ...
美品レアデザイン　イヴサンローラン　イヤリング　YSL ハート　ラインストーン
SOLDOUT-フランス 80s Yves Saint Laurent(イヴ・サンローラン ...
美品レアデザイン　イヴサンローラン　イヤリング　YSL ハート　ラインストーン
SALE☆YVES SAINT LAURENT ysl ストーン ブレスレット バングル イヴ ...
美品レアデザイン　イヴサンローラン　イヤリング　YSL ハート　ラインストーン
Yves Saint Laurent/イヴサンローラン】ヴィンテージカラーライン ...
美品レアデザイン　イヴサンローラン　イヤリング　YSL ハート　ラインストーン
中古・古着通販】Yves Saint Laurent (イヴサンローラン) ハート ...
美品レアデザイン　イヴサンローラン　イヤリング　YSL ハート　ラインストーン
SOLDOUT-フランス 80s Yves Saint Laurent(イヴ・サンローラン ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru