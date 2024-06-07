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ティファニー　Tスマイルネックレス　ローズゴールド　スモール
商品番号 Q11185623612
商品名

ティファニー　Tスマイルネックレス　ローズゴールド　スモール
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 32,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···K18(18金)今年2023年の4月に国内正規店で購入いたしました。数回使用しております。目立った傷などはありませんが、中古品ということをご理解いただいた上ご購入お願いいたします。お品はローズゴールドとなっています。よろしくお願いいたします(^^)18Kローズゴールドサイズスモールチェーンの長さ16〜18インチ（約41～46cm）調整可能#ティファニー#Tスマイル#ネックレス#スマイルネックレス#ピングゴールド
http://narcologia.ru/goods/ordering15779.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial707616.html
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