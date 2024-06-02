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希少 THE RERACS EDITION別注 長袖 マキシ丈 ワンピース 36
商品番号 S84977377097
商品名

希少 THE RERACS EDITION別注 長袖 マキシ丈 ワンピース 36
ブランド名 ザリラクス
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪まとめて購入していただいた場合は、割引もさせていただきます!◆商品説明◆THERERACSザリラクスEDITION別注のワンピースになります！汚れなくまだまだ気持ちよく使用していただけるお品物です。コットンなのにシルクのような光沢がありサラッとした肌触りが大人な印象にしてくれるザリラクスのTシャツワンピース。裾にスリットがあるのでスッキリとした印象に。これからの季節にオススメの一枚です(*´∀`)◆サイズ◆表記　36総丈　130cm　身幅　58cm　肩幅　58cm袖丈48cm◆ブランド名◆THERERACSザリラクス◆タイトル◆希少THERERACSEDITION別注長袖マキシ丈ワンピース36◆管理番号◆A4046◆関連キーワード◆プライベート　結婚式　仕事　パーティ　シンプル　セミナー　デート革靴就活　ビジネスイタリア　かわいい　おしゃれ　ストリート　ハイブランド他にも出品しておりますので是非ご覧ください。カラー···ブラウン柄・デザイン···無地
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