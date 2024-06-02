BEAUTY\u0026YOUTH 6 ROKU WIDE AZE KNIT

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BEAUTY\u0026YOUTHUNITEDARROWS＜6(ROKU)＞のWIDEAZEKNITです。定価17,600円、日本製で非常に凝った作りになっております。ビッグシルエットがリラックスムード薫るニットプルオーバー。無地でもさり気なく存在感を主張する畦編みに、短めの着丈ですっきりとした印象に着こなして頂けます。横からのシルエットのボリュームにこだわり、絶妙なニュアンス感を演出。デニムからワイドパンツまで相性抜群で、さらりと合わせるだけで抜け感のあるスタイリングをお楽しみいただけます。DRAWERドゥロワーDeuxiemeClasseドゥーズィエムクラスAPSTUDIOIENAイエナWhimGazetteウィムガゼットブラミンクボーダーズアットバルコニーYOKOCHANヨーコチャン滝沢眞規子さん大草直子さんジャケットコートカーディガンカシミヤニットワンピースフレアスカートがお好きな方にもお薦めです。■カラー ネイビー系（ややスレート感のあるネイビーです。）■素材 ウール70％・アクリル30％■サイズ表記 -実寸 肩幅 約56.5ｃｍ（肩～肩） 身幅 約59ｃｍ（脇～脇) 着丈 約49ｃｍ（後襟下～裾) 袖丈 約37.5ｃｍ（肩～袖先) (全て平置きにての採寸になります。あくまで素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さいませ。)■商品状態中古品になりますが、着用に差し支えるようなダメージや目立った汚れも御座いませんので、これからご使用して頂くのに十分良好な状態です。■注意事項御使用のモニタにより写真と現物の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。出品の際、確認はしておりますがＵＳＥＤ品の場合、小さい汚れ、小穴、ステッチのほつれ等見落とす場合がございますことをご了承下さい。気なる点などありました御質問下さいませ。