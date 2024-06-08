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サカイ　ポロシャツ
商品番号 X31655664045
商品名

サカイ　ポロシャツ
ブランド名 サカイ
特別価格 税込 8,330 円
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商品詳細

一度、短時間で着用クリーニング済袖丈···半袖季節感···夏サイズ…2カラー…チャコールグレー袖はパフスリーブで襟の裏がレースになっています。全体的に透ける素材です。襟元のタグに少しシミがあります。
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