SNIDEL ORGANICSフロッキープリントＴシャツ



SNIDEL（スナイデル）の「ORGANICSフロッキープリントＴシャツ（T ... SNIDEL（スナイデル）の「ORGANICSフロッキープリントＴシャツ（T ...



SNIDEL（スナイデル）の「ORGANICSフロッキープリントＴシャツ（T ... SNIDEL（スナイデル）の「ORGANICSフロッキープリントＴシャツ（T ...



SNIDEL（スナイデル）の「ORGANICSフロッキープリントＴシャツ（T ... SNIDEL（スナイデル）の「ORGANICSフロッキープリントＴシャツ（T ...



Amazon | [スナイデル] ORGANICSフロッキープリントT SWCT224173 ... Amazon | [スナイデル] ORGANICSフロッキープリントT SWCT224173 ...



SNIDEL（スナイデル）の「ORGANICSフロッキープリントＴシャツ（T ... SNIDEL（スナイデル）の「ORGANICSフロッキープリントＴシャツ（T ...



SNIDEL（スナイデル）の「ORGANICSフロッキープリントＴシャツ（T ... SNIDEL（スナイデル）の「ORGANICSフロッキープリントＴシャツ（T ...



Amazon | [スナイデル] ORGANICSフロッキープリントT SWCT224173 ... Amazon | [スナイデル] ORGANICSフロッキープリントT SWCT224173 ...



SNIDEL（スナイデル）の「ORGANICSフロッキープリントＴシャツ（T ... SNIDEL（スナイデル）の「ORGANICSフロッキープリントＴシャツ（T ...



SNIDEL（スナイデル）の「ORGANICSフロッキープリントＴシャツ（T ... SNIDEL（スナイデル）の「ORGANICSフロッキープリントＴシャツ（T ...



Amazon | [スナイデル] ORGANICSフロッキープリントT SWCT224173 ... Amazon | [スナイデル] ORGANICSフロッキープリントT SWCT224173 ...



SNIDEL（スナイデル）の「ORGANICSフロッキープリントＴシャツ（T ... SNIDEL（スナイデル）の「ORGANICSフロッキープリントＴシャツ（T ...



SNIDEL（スナイデル）の「ORGANICSフロッキープリントＴシャツ（T ... SNIDEL（スナイデル）の「ORGANICSフロッキープリントＴシャツ（T ...



Amazon | [スナイデル] ORGANICSフロッキープリントT SWCT224173 ... Amazon | [スナイデル] ORGANICSフロッキープリントT SWCT224173 ...



SNIDEL（スナイデル）の「ORGANICSフロッキープリントＴシャツ（T ... SNIDEL（スナイデル）の「ORGANICSフロッキープリントＴシャツ（T ...



SNIDEL - スナイデル 22AW フロッキープリントTシャツ カットソー F ... SNIDEL - スナイデル 22AW フロッキープリントTシャツ カットソー F ...

数回着用畳んでクローゼットにて保管しておりました。値下げ不可【キレイめなデザインで大人のカジュアルを演出するプリントTシャツ】【Design/Styling】フロントにのせたロゴのフロッキープリントが印象的な、スタイリッシュなデザインの半袖Tシャツ。素材感やシルエットなど細部までこだわりカジュアルに見え過ぎないように仕上げました。フィット感のあるシルエットは女性らしく、様々なボトムと好相性。着まわし力の高い万能Tシャツはワードローブに1着は欲しいアイテムです。【Fabric】程よい厚みのあるオーガニックコットン混のフライスのカットソー生地を使用しました。【ORGANICCOTTON】オーガニックコットンは、農薬や肥料などを厳しく管理されたオーガニック農法（有機栽培）の基準を守り生産された綿花を使用した素材です。保温性・保湿性に優れ、肌触りが良く、皮膚への刺激が少ないのが特徴です。検索タグSNIDELMERCURYDUOdazzlinJILLBYJILLSTUARTCOCODEALウサギオンラインFRAYI.Dフレイアイディーナイスクラップ