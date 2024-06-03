ラウンジドレス ストライプ ブラウス

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ご覧いただきありがとうございます！●商品ラウンジドレス人気のブラウスです。色違いも出品しております。裏地:なし透け感:ややあり伸縮性:なし厚さ:薄手ポケット:なし●サイズフリーサイズ着丈64cm身幅54cmゆき丈25cm●素材ポリエステルポリウレタン●状態着用感はありません。シミやほつれなく状態は良いです。他にもロペピクニック、NATURALBEAUTYBASIC、greenlabelrelaxing、BEAUTY\u0026YOUTHなどのレディース服を出品中です。リピーター様割引、同梱割引いたしますのでお気軽にコメントよろしくお願いいたします(^^)もちろん、コメントだけでも感謝いたします。