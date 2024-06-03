rockmount/ロックマウント　ウエスタンシャツ

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商品詳細
ロックマウントの虹タグで非常にレアな商品です。父が昔、着ていたものです。私が持っていても着ないので、欲しい方、似合う方に持っていただく方がこの服も嬉しいと思うので、売ることにしました。MADEINUSA素材 poly65% cotton35%レインボータグぜひご検討よろしくお願いします。
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