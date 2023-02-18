マドモアゼルディオール　花柄シャツ　Dior

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商品詳細
薄手でオールシーズン着用できます！レトロな花柄で可愛いです⭐︎クリーニング済ですが、襟の黄ばみが少しあります。中古品ということをご了承の上ご購入よろしくお願いします。テイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い、韓国系色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···花柄/ボタニカル柄
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