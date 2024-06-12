ear PAPILLONNER イアパピヨネ　デザインブラウス　コットン100%

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商品詳細
⭐︎多数出品中⭐︎earPAPILLONNERイアパピヨネデザインブラウスコットン100%比翼デザインなので、ボタンを開けても着ていただけます。薄手の柔らかな生地感です。サイズ着丈 約66cm肩幅 ラグラン身幅 約48cmサイズ表記F＊サイズ感は採寸を目安にして下さい。状態 良好
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