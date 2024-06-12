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ear PAPILLONNER イアパピヨネ　デザインブラウス　コットン100%
商品番号 Y17942097155
商品名

ear PAPILLONNER イアパピヨネ　デザインブラウス　コットン100%
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 1,965 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐︎多数出品中⭐︎earPAPILLONNERイアパピヨネデザインブラウスコットン100%比翼デザインなので、ボタンを開けても着ていただけます。薄手の柔らかな生地感です。サイズ着丈　約66cm肩幅　ラグラン身幅　約48cmサイズ表記F＊サイズ感は採寸を目安にして下さい。状態　良好
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